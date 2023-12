Medien berichten über fragwürdige Aussagen Al-Dschabers

Al-Dschaber hatte erst am Sonntag viel Kritik auf sich gezogen: Laut "Guardian" und "Centre for Climate Reporting" sagte er im November in einer Videoschalte unter anderem mit UN-Vertretern, es gebe "keine Wissenschaft", die belege, dass der Ausstieg aus fossilen Energieträgern notwendig sei, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit zu begrenzen. Zudem habe er in der Schalte gesagt, Entwicklung ohne die Nutzung fossiler Energien sei nicht möglich, "wenn man die Welt nicht in die Steinzeit katapultieren will".