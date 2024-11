Welmlingen: Newcomer-Band rockt die Halle mit neuem Album

Die Rock-MetalBand „Arandem“ hat innerhalb von 18 Monaten ein eigenes Album aufgenommen und ist bei ihrem ersten Konzert in der Welmlinger Halle aufgetreten, heißt es in einer Mitteilung. Die Bandmitglieder hätten sehr viel Zeit, Energie, Ehrgeiz und auch Geld in Proben und Ausrüstung gesteckt.