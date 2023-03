Welmlingen Sixties, Hippies, Heavy Metal

Die mit Discobeleuchtung und Accessoires aus der Zeit dekorierte Gemeindehalle versetzte die weit über 150 teils mit Perücken, Schlaghosen und Peace-Abzeichen kostümierten Besucher zurück in ihre Jugend – in die Zeit der Hippies und des Erwachsenenwerdens. Wer dafür noch zu jung war, hatte dennoch genügend Möglichkeit, sich zu amüsieren. Auch Welmlingens Ortsvorsteher Richard Ludin machte da keine Ausnahme. Erneut hatte Karlfrieder Jäcklin seine umfangreiche Plattensammlung geplündert und begeisterte das Publikum mit den alten Hits als DJ auf der Bühne des Saals.

Ohne Unterbrechung wurde zu den Songs der Bee Gees, Abba und anderen Gruppen die Tanzfläche belagert. Dabei wurde auch ohne stilistische Berührungsängste Line-Dance in Hippieklamotten getanzt. Wer es etwas härter mochte, war in den DJ-Pausen bei der Heavy-Metal-Band „Arandem“, die aufgrund des Ausfalls zweier Bandmitglieder nur zu zweit auftreten konnte, gut aufgehoben. An den aus Privathaushalten zusammengetragenen Tischen konnte man sich bei Cuba Libre, Eierlikör oder Bowle sowie Chips, Erdnüssen, Salzstangen und belegten Baguettes vom Tanzen erholen. Auch eine Sektbar lud zur Einkehr. Die letzten Gäste traten erst weit nach Mitternacht mit einem glücklichen Lächeln im Gesicht den Heimweg an.