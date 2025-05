Welmlinger Maibaumstellen: Junge Männer stemmen den Baum in die Senkrechte

Mit vielen Helfern gestemmt

Den Maibaum hatten die Welmlinger im Wald bei Egerten geholt, was an diesem Tag durch starke Regenfälle deutlich erschwert worden sei, so Vorsitzender Ludin, aber mit vielen Helfern trotzdem gestemmt werden konnte. Auf dem Rathausplatz musste der Baum dann „in Form gebracht“ werden. Dazu wurden die Äste bis auf einen kleinen Wipfel abgeschnitten und der Baum auf eine Länge von 15 Meter gekürzt. Die Rinde wurde von den Helfern in Handarbeit mit dem „Zieheisen“ abgeschält, und schließlich die Krone mit bunten Bändern geschmückt.