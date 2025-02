Welt-Adipositas-Tag: Selbsthilfegruppe plant Treffs

Das nächste Gruppentreffen findet am Donnerstag, 6. März, 18.30 Uhr, im Nebenzimmer des Restaurants „Vesuvio“ in Steinen, Kanderner Straße 8, statt. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.shg-bauchgefuehl-lkr-loerrach.webnode.page/. Interessierte können auch per E-Mail an die Adresse shgbauchgefuehl@gmail.com Kontakt zu der Gruppe aufnehmen.