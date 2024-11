Weltberühmte Filmmelodie Er spielte das James-Bond-Thema: Gitarrist Vic Flick ist tot

Flick war schon in den 50er Jahren ein prägendes Mitglied in dessen Rock’n’Roll-Band The John Barry Seven ("Beat Girl") gewesen. Er wirkte danach an mehreren von John Barry komponierten Soundtracks für weitere James-Bond-Filme mit. Unter anderem spielte Flick 1964 die Gitarre für Shirley Basseys 007-Klassiker "Goldfinger".