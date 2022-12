Weltcup Abfahrerin Weidle enttäuscht - Nebel stoppt Alpin-Männer

Nicht am Start wird dann Thomas Dreßen sein. Der Mittenwalder hatte sich bei der Abfahrt am Donnerstag eine Muskelverletzung im rechten hinteren Oberschenkel zugezogen und kann in diesem Jahr keine Rennen mehr bestreiten.

Auch in St. Moritz sorgte Nebel für ein Handicap. Der Start wurde nach unten auf die Super-G-Höhe versetzt. "Klar ist die Sicht schlecht, aber ich bin selber noch ein bisschen ratlos, wo so ein riesiger Rückstand herkommt", sagte Weidle in der ARD. "Das Ergebnis ist nicht akzeptabel." Die Speed-Spezialistin war 2,16 Sekunden langsamer als Curtoni, die ihren dritten Weltcup-Sieg feierte. Bei der Samstag-Abfahrt wolle sie "mit einer ganz schönen Portion Wut im Bauch" an den Start gehen.