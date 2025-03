Weltcup in Slowenien: Biathletin Preuß nah am Gesamtsieg: Dritte auf der Pokljuka

Bei nur noch vier ausstehenden Einzel-Wettbewerben bis zum Saisonende am Sonntag in einer Woche in Oslo steigen damit die Chancen von Preuß auf den Gesamtsieg. Sie trägt das Gelbe Trikot bereits seit dem 13. Dezember und wird es das nächste Mal am Samstag (13.35 Uhr/ZDF und Eurosport) überstreifen, dann geht es um den Sieg im Massenstart. Anschließen folgen in der kommenden Woche noch drei Wettkämpfe am Holmenkollen in Norwegen.