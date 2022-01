Weltcup in Antholz Dritter Weltcup-Sieg für Biathlet Doll: "Yesss"

Keinen anderen als den großen Norweger Johannes Thingnes Bö hatte Doll im letzten Männer-Einzelrennen vor Olympia besiegt, den zwölfmaligen Weltmeister beim Massenstart nicht nur in der Loipe, sondern auch am Schießstand so richtig abgekocht. "Der heutige Tag war auf jeden Fall ein absolutes Highlight. Er macht mich sehr stolz", sagte Doll.

Doll: "Ich bin unfassbar glücklich"

Nach nur einem Schießfehler lag Doll über die 15 Kilometer 31,3 Sekunden vor dem Norweger, der dreimal in die Strafrunde musste und am Ende bei der Jagd auf Doll aufgab. Für Doll war es der insgesamt dritte Weltcup-Sieg. Dritter wurde der Norweger Sturla Holm Laegreid (3 Fehler). In der Vorwoche war Doll bereits Sprint-Zweiter beim Heimweltcup in Ruhpolding geworden.