Weltcup Biathletin Herrmann-Wick Dritte im Einzel von Östersund

Zum vierten Mal schaffte sie es in einem Weltcuprennen in diesem Winter unter die Top drei. Und das an einem für sie besonders wichtigen Ort, an dem sich für die 34-Jährige der nächste Kreis schloss. Denn in Östersund hatte sie im Dezember 2017 ihre ersten beiden Weltcupsiege als Skijägerin gefeiert, zudem holte sie 2019 dort ihren ersten WM-Titel. "Ich habe mich extrem auf Östersund gefreut, es ist einer meiner Lieblingsorte", sagte sie. Bei der Heim-WM in Oberhof hatte sie Gold im Sprint und Silber in der Verfolgung gefeiert, am Rennsteig gab sie im Frühjahr 2016 ihre ersten Schüsse nach dem Wechsel vom Langlauf ab.