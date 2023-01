Biathlon Herrmann-Wick trotz Platz 15 im Plan für die Heim-WM

Das half ihr auch, ihre Patzer am Schießstand zu vergessen. Denn mit drei Strafminuten ist kaum etwas zu gewinnen. Zumal in den Top 15 alle anderen fehlerfrei geblieben waren oder maximal eine Strafminute schossen. Dabei präsentierte sich die Ex-Weltmeisterin auch am Schießstand zuletzt in sicherer Form.

Herrmann-Wick: "Man will es übergenau machen"

"Zweimal war es die letzte Scheibe. Ich wurde schon darauf aufmerksam gemacht, dass ich bald dafür zahlen muss", nahm es Herrmann-Wick mit Humor und erklärte weiter: "Man will es übergenau machen und verlässt dann doch mal seinen Rhythmus, da geht auch mal ein Schuss daneben."

Vanessa Voigt stimmte positiv, dass es auf der Strecke viel leichter ging als zuletzt auf der Pokljuka. Aber vor allem bei der Schießgeschwindigkeit ist die 25-Jährige noch nicht Weltklasse: "Gerade am Schießstand habe ich wieder sehr langsam agiert die ersten dreimal. Dann dachte ich mir, ich mache es wie im Training. Und man sieht, dass das auch klappt." Besser präsentieren will sie sich am Samstag mit der Staffel: "Ich bin guter Dinge, dass da einiges möglich ist, das Podest wollen wir auf jeden Fall wieder angreifen."

Die anderen Deutschen schafften es nicht in die Top 20: Janina Hettich-Walz belegte Rang 26, Sophia Schneider wurde 33., Juliane Frühwirt 35. und Anna Weidel kam als 37. ins Ziel. "Wenn ich sehe, wie oft wir den letzten Schuss danebengeschossen haben, da haben wir sehr viel hergeschenkt", sagte Damen-Coach Kristian Mehringer.

Keine technischen Probleme beim Frauen-Einzel

Am Tag nach dem Männer-Einzel, bei dem mehrfach der Strom ausgefallen war, lief diesmal alles wie gewohnt glatt. Die Probleme hatte es wegen einer technischen Störung im Stromnetz und dem Ausfall des Notfallsystems gegeben. Man gehe aber nicht davon aus, dass es ähnliche Zwischenfälle erneut geben werde, hieß es. Um das abzusichern, wurde für das Reservesystem ein weiteres vom Stromnetz unabhängiges Sicherungsaggregat in Betrieb genommen.

Nicht bei den Heimrennen dabei war wie in Pokljuka die gesundheitlich angeschlagene Ex-Weltmeisterin Franziska Preuß, die aber weiterhin auf Einsätze bei der WM in Oberhof ab 8. Februar hofft. Sie wolle aber vor der WM mindestens noch ein Rennen bestreiten, hieß es vom Deutschen Skiverband. Die letzte Chance dazu gibt es in der kommenden Woche im italienischen Antholz. Dorthin reist Herrmann-Wick bereits am Sonntag und trainiert weiter, nach der WM-Generalprobe steht zudem noch eine Woche Training auf der Seiser Alm in Südtirol an. "Und dann beginnt der heiße Countdown", sagte die frühere Langläuferin über ihren klaren Fahrplan in Richtung Weltmeisterschaft.