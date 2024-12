Erfolge machen Mut Biathletinnen begeistern: Staffel-Sieg und Gelbes Trikot

Erstmals seit dem Teamerfolg am 16. Januar 2021 in Oberhof war das deutsche Team wieder ganz vorn. "Daran kann ich mich noch erinnern", sagte Preuß, die schon damals in Thüringen die Schlussläuferin war. Auch die Wiederholung des Erfolgs werde sie nicht vergessen. "So ein Tag brennt sich ein", sagte sie. Unweit der Grenze zu Bayern jubelten auch tausende deutsche Fans mit.