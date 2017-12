Weltcup Biathlon-Star Dahlmeier holt ersten Saisonsieg

12:47 SPD-Vize: Ergebnis der Sondierung mit Union ist offen

Erfurt - Für SPD-Vize Thorsten Schäfer-Gümbel ist das Ergebnis der Sondierungsgespräche mit der Union über eine Regierungsbildung offen. Die Landesverbände sollten der Sondierungsgruppe aber die Zeit geben zu prüfen, ob es bei der Union nach den Vertrauensbrüchen in der Vergangenheit Veränderungen gebe, sagte Schäfer-Gümbel auf einem Landesparteitag der Thüringer SPD in Erfurt. "Ein Weiterso wird es nicht geben." Der Thüringer SPD-Nachwuchs hat dem Landesparteitag einen Antrag zur Abstimmung gestellt, eine große Koalition abzulehnen.

12:46 Seehofer mit 83,7 Prozent als CSU-Chef wiedergewählt

Nürnberg - Trotz der historischen Pleite bei der Bundestagswahl hat die CSU ihren Vorsitzenden Horst Seehofer im Amt bestätigt - allerdings mit seinem bislang schlechtesten Ergebnis. Nach der demonstrativen Einigung im erbitterten Machtkampf mit seinem Rivalen Markus Söder erhielt er auf dem Parteitag in Nürnberg 83,7 der Stimmen. Söder soll vom Parteitag zum Ministerpräsidenten-Kandidaten gekürt werden. Seehofer sieht in der Kür der Doppelsitze eine Zeitenwende. "Mit dem heutigen Tag läuten wir eine neue Ära in der Christlich-Sozialen Union ein", sagte er.

12:22 Dahlmeier holt ersten Saisonsieg - Herrmann wird Fünfte

11:46 Rebensburg verpasst Podium bei Super-G von Val d'Isère

11:45 Seehofer mit 83,7 Prozent als CSU-Chef wiedergewählt

Nürnberg - Trotz der immensen Verluste bei der Bundestagswahl ist CSU-Chef Horst Seehofer in seinem Amt bestätigt worden - allerdings mit seinem bislang schlechtesten Ergebnis. Nach der demonstrativen Einigung im erbitterten Machtkampf mit seinem Rivalen Markus Söder erhielt er beim Parteitag in Nürnberg 83,7 der Stimmen - nach 87,2 Prozent vor zwei Jahren. Seehofer sagte zum Ergebnis: "Das ist eine gute Grundlage für das, was auf uns wartet in München und Berlin." Bayerns designierter Ministerpräsident Markus Söder hatte seine Partei zuvor zu einem Signal der Geschlossenheit aufgerufen.