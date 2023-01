Weltcup in Antholz Denise Herrmann-Wick gewinnt Biathlon-Verfolgung

"In Antholz mal ganz oben zu stehen, ist ein Riesending. Es ist eine meiner absoluten Lieblingsrunden hier. Es war wirklich grandios", sagte die Siegerin nach ihrem Triumph in der Verfolgung von Antholz.

Formaufbau läuft nach Plan

Nur zwei Fehler an dem teils tückischen Schießstand, dazu die Laufbestzeit in der für den Körper anstrengenden Höhe von 1600 Metern - mit Blick auf den Saisonhöhepunkt in Thüringen vom 8. bis 19. Februar scheint ihr Formaufbau genau nach Plan zu laufen. "Es passt alles, jetzt heißt es, gesund zu bleiben. Es wird sicher eine geile WM werden, und wir sind als Team extrem motiviert", sagte Herrmann-Wick nach ihrem zweiten Saisonerfolg und ihrem dritten Podestplatz des Winters. Ihre Erfolge sind aber auch die einzigen bisher für das Damen-Team.