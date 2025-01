Weltcup in Antholz: Kein Podest für deutsche Biathleten - Norweger Bö siegt

Immerhin sorgte Horn, der zuletzt in Ruhpolding nicht im Weltcup-Kader stand, mit der viertbesten Laufzeit für ein kleines Achtungszeichen. "Das ist absolut grandios, das Laufen war überragend. Wenn ich treffe, bin ich in der Lage, vorn reinzulaufen", sagte der 30-Jährige und ergänzte: "Es war so viel mehr drin."

Insgesamt offenbarten die DSV-Skijäger ihr Problem, was sich schon durch die gesamte Saison zieht: Am Ende standen insgesamt 18 Fehlschüsse in der deutschen Statistik. Nur Philipp Nawrath (2 Fehler/+ 52 Sekunden) schaffte es aus dem deutschen Sextett als 15. noch unter die besten 20.