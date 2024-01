Weltcup in Antholz: Noch ein Dämpfer: Doll fährt verunsichert zur Biathlon-WM

Bei den Frauen zeigten Voigt als Vierte, Janina Hettich-Walz als Siebte und Franziska Preuß auf Rang acht solide Leistungen im Einzel. Allerdings wurden Hettich-Walz und Preuß am Sonntag von einem Magen-Darm-Infekt außer Gefecht gesetzt. Mit Voigt und Sophia Schneider waren somit nur noch zwei Frauen im Massenstart dabei. Den Sieg sicherte sich die Französin Julia Simon, während Voigt trotz einer weiteren tadellosen Schießleistung das Treppchen um 7,9 Sekunden erneut nur knapp verpasste. Schneider (2 Schießfehler) belegte den 16. Platz.

Einige Erkrankungen

Vor der Weltmeisterschaft vom 7. bis 18. Februar im tschechischen Nove Mesto gilt es auch, auf die Gesundheit zu achten. Talent Selina Grotian konnte - ebenfalls wegen eines Magen-Darm-Infekts - in Italien gar nicht an den Start gehen und Philipp Horn musste wegen Erkältungssymptomen frühzeitig abreisen.

Der DSV ist längst gewarnt. "Wir tragen in den Hotels und in öffentlichen Bereichen Masken. Es gibt einen speziellen Sitzplan, damit immer die gleichen Personen zusammensitzen. Alles, was man in irgendeiner Form machen kann, das versuchen wir zu machen", sagte Bitterling. Man könne sich aber nie zu 100 Prozent sicher sein.

Von Ausfällen verschont blieben die einmal mehr herausragenden Norweger. Bei den Männern bejubelten sie im Massenstart den sechsten Dreifach-Erfolg in dieser Saison - diesmal angeführt von Vetle Sjaastad Christiansen.

Trotz der Dominanz wollen Strelow und Co. die Skandinavier bei der WM angreifen. "Die Norweger sind schon brutal stark, läuferisch können wir da zum Teil mithalten. Aber am Schießstand sind sie einfach eine Macht und machen die Tür selten auf. Und wenn doch, dann geht ein anderer Norweger durch", sagte Strelow. "Da müssen wir am Schießstand ein bisschen abgezockter werden, aber zum Saisonhöhepunkt kommt es drauf an." Bis zur Medaillenjagd in Tschechien möchte auch Benedikt Doll seine Form wiedergefunden haben.