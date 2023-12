Die Männer beenden die Weltcup-Premiere in Graubünden (14.45 Uhr/ZDF und Eurosport). Nach den vielen Strafrunden in der Verfolgung sind Sprint-Sieger Benedikt Doll und Co. auf Wiedergutmachung aus. "Ich weiß noch nicht genau, woran es lag. Das analysiere ich mal für mich und dann werde ich versuchen, es wieder besser zu machen", so Doll.