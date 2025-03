Ende der Leidenszeit

Beste deutsche Skijägerin war Selina Grotian. Die 20-Jährige musste wie Preuß einmal in die Strafrunde und landete am Ende auf Rang zehn (+47,2 Sekunden). "Ich bin sehr zufrieden, vor allem mit meinem Liegendschießen. Da hatte ich in den letzten Wochen doch große Probleme", sagte Grotian. Sie will wie Preuß in der Verfolgung am Samstag (17.40 Uhr/ARD und Eurosport) die Top-Ränge angreifen.