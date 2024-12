Weltcup in Österreich: Biathletinnen Voigt und Preuß in Hochfilzen auf dem Podest

Preuß zunächst lange vorn

Bei perfekten Bedingungen startete die ehemalige Staffel-Weltmeisterin Preuß erstmals in ihrer Karriere als Erste in das Jagdrennen. Nach einer fehlerlosen ersten Schießeinlage baute Preuß ihren Vorsprung zunächst aus und erhöhte den Druck auf die Konkurrenz durch einen tadellosen Auftritt im zweiten Liegendschießen. Am ehesten kam noch Jeanmonnot mit.

Die 26-Jährige übernahm anschließend die Führung, weil Preuß im ersten Stehendschießen zweimal patzte. Nach ihren beiden Strafrunden ordnete sie sich auf Platz drei ein und wurde von Teamkollegin Vanessa Voigt gejagt. Nach einem weiteren Fehler fiel Preuß zunächst auf Rang vier zurück, Voigt lag nach 20 Treffern bei 20 Schüssen vor der Schlussrunde auf dem zweiten Platz. Diesen verteidigte sie bis zum Schluss knapp vor Preuß.