Weltcup in Östersund: Preuß Zweite in Biathlon-Verfolgung - Voigt Dritte

Preuß nun alleine im Gelben Trikot

"Ich habe gekämpft bis zum Schluss, schade, dass es so knapp nicht gereicht hat. Aber es sind noch einige Rennen", sagte Preuß im ZDF. Die 29-Jährige, die bereits im Auftakteinzel den Sieg nur um 0,1 Sekunden verfehlt hatte, musste eine Strafrunde laufen, während Sprintsiegerin Jeanmonnot fehlerfrei geblieben war. Preuß war nach dem letzten Schießen 6,8 Sekunden hinter Jeanmonnot aus in die Schlussrunde gegangen. Dort schloss sie schnell auf und zog vorbei. Doch die Französin holte in den Abfahrten immer wieder auf, kam kurz vor der Zielgeraden aus dem Windschatten von Preuß und setzte sich knapp durch. Vor dem Jagdrennen waren erstmals bei den Frauen Preuß und die Norwegerin Karoline Offigstad Knotten gemeinsam in Gelb an den Start gegangen. Knotten wurde aber nur 15.