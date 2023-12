Biathlon: Erste Deutsche seit Dahlmeier: Preuß holt Gelbes Trikot

Einen besonderen Dank gab es für das Wachsteam. "Wir hatten top Material. Das Ergebnis geht auf den Wachstruck, das hat super Spaß gemacht", sagte Preuß, der zu Rang drei nur 0,7 Sekunden fehlten. Nachdem es in den Testrennen von Sjusjoen, wo die Norweger dominierten und Norwegens Legende Ole Einar Björndalen anschließend bissige Kritik am DSV-Team äußerte, sind die Ski nun absolut top. Auch Voigt hatte bestens präpariertes Material: "Ein fettes Lob an die Techniker, die haben wieder einen super Job gemacht, 1-A." Preuß hatte die viertbeste Laufzeit, Voigt war Siebtschnellste.

Voigt: "Ich habe nichts mehr gespürt"

Während Preuß keine Probleme mit der Kälte hatte, sah es bei Voigt ganz anders aus. "Der Fehler hätte einfach nicht sein müssen, aber ich bin froh, dass ich überhaupt schießen konnte. Ich habe nichts mehr gespürt in den Fingern", berichtete die 26 Jahre alte Staffel-Vizeweltmeisterin von Oberhof. In der vergangenen Saison durchlebte die ehrgeizige Thüringerin auch einige Tiefen, was für sie nicht immer leicht zu verarbeiten war. Wie man da gestärkt herausgehen kann, war einer der Lerneffekte - und das zeigt sie zu Beginn dieser Saison.

Fortgesetzt wird der Weltcup in Mittelschweden am Samstag mit dem Sprint der Männer. Roman Rees, der in der Staffel leicht angeschlagen aussetzte, geht dabei erstmals in seiner Karriere im Gelben Trikot an den Start. Die Führung im Gesamtweltcup hatte sich der 30-Jährige durch seinen Sieg im Einzelrennen am vergangenen Sonntag gesichert.