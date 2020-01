Biathlon-Weltcup in Pokljuka Doll und Co. selbstbewusst zur WM: "Richtig gutes Gefühl"

Während die Männer vor dem ersten WM-Rennen am 13. Februar schon sehr stark in Form sind, bleibt es bei den Frauen weiterhin ein Auf und Ab. Denise Herrmann hatte am Freitag noch überlegen das Einzel gewonnen, zum Abschluss reichte es im Massenstart nur zu Platz 15. "Mir ist das heute nicht gut gelungen am Schießstand und ich habe gemerkt, dass ich in den Beinen ganz schön müde war", sagte Herrmann der Deutschen Presse-Agentur: "Für die WM bleibe ich aber positiv." Positiv: Auch die Mixedstaffel schaffte es in einer besseren B-Besetzung am Samstag als Dritte ebenfalls auf das Podest.