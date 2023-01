Weltcup in Pokljuka Kein deutscher Biathlon-Podestplatz - Mixed-Staffel Fünfte

Zum Abschluss der Rennen auf der slowenischen Pokljuka mussten sich Roman Rees, Benedikt Doll, Sophia Schneider und Denise Herrmann-Wick in der Mixed-Staffel mit Platz fünf begnügen. Beim überlegenen Sieg Frankreichs vor Italien und Schweden leistete sich das DSV-Quartett zwei Strafrunden durch Debütantin Schneider und insgesamt elf Nachlader. Somit hatten die Deutschen am Ende 1:09,9 Minuten Rückstand auf die Spitze. Auf der Zielgeraden musste sich Herrmann-Wick im Schlussspurt der Schweizerin Lena Häcki-Groß geschlagen geben.

Zuvor waren Janina Hettich-Walz und Justus Strelow in der Single-Mixed nicht über Platz 13 hinausgekommen. Es war das schlechteste deutsche Resultat in der Weltcup-Geschichte dieser Disziplin. Auch in den vier Einzelrennen zuvor hatte es kein Podium für die Mannschaft von Bundestrainer Mark Kirchner gegeben.