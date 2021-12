Weltcup in Polen Wenige Zentimeter fehlen: Skispringer verpassen Sieg knapp

"Heute ist ein schwieriger Tag, da muss erstmal jeder zwei ordentliche Sprünge machen", sagte Geiger nach dem ersten Durchgang in der ARD und fügte zuversichtlich an: "Also warten wir mal ab." Der Oberstdorfer sollte Recht behalten.

Starker zweiter Durchgang

Im zweiten Durchgang brachten Paschke (122,5 Meter) und Leyhe (120,5) die Deutschen näher an Platz eins heran. Eisenbichler ließ einen emotional bejubelten Satz auf 130 Meter folgen und der in diesem Winter bislang so konstante Geiger machte mit seinem zweiten Sprung auf 125 Meter fast sogar den Sieg perfekt.

Vor allem Geiger und Eisenbichler zeigen in dieser noch jungen Saison eine eindrucksvolle Frühform. In diesem Winter, der unter anderem in der Vierschanzentournee, den Winterspielen in Peking und der Skiflug-Weltmeisterschaft zahlreiche Höhepunkte bietet, ist mit ihnen wieder zu rechnen. In bisher vier Einzelspringen hatten die beiden bayerischen Freunde dem deutschen Team fünf Podestplätze beschert. Nach dem ersten Teamspringen 2021/22 geht es an diesem Sonntag mit einem Einzelwettkampf weiter.

