Grundlage für das Top-Resultat war eben jene perfekte Vorstellung am Schießstand. Das hatte der laufstarke Routinier zuvor überhaupt erst fünfmal in seiner Laufbahn geschafft und kam so knapp an den Gesamtweltcup-Führenden heran. "Es ist noch nicht so oft vorgekommen", sagte Doll: "Stehend war ich einfach super ruhig. Dieses Gefühl gibt Sicherheit. Ich hoffe, ich kann das in den nächsten Rennen wieder abrufen." So hielt er Anton Smolski aus Belarus mit einer Strafrunde hinter sich auf Platz drei.