Weltcup in Sigulda Deutscher Dreifach-Sieg im Zweierbob

Erdbebenkatastrophe Über 40.000 Tote allein in der Türkei - Trauer um Fußballer

Unter den Trümmern im türkisch-syrischen Erdbebengebiet werden noch immer viele Tote geborgen - darunter auch ein Fußball-Profi. Der IS in Syrien nutzt die Erdbebenkatastrophe, um in ihrem Schatten neue Anschläge zu verüben.