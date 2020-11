Weltcup in Sigulda Francesco Friedrich bleibt der Zweierbob-Dominator

Mit der Verschiebung der internationalen Trainingswoche könnte er erst Anfang Oktober 2021 erstmals auf der Pekinger Bahn fahren. Daher wächst der Druck auf die Ingenieure. "Zunächst scannen wir die Bobbahn am Königsee und erstellen davon ein 3D-Modell, das genau wie in der Realität auch gefahren werden kann. Für die Lenk-, Fahr- und Bewegungssimulation nutzen wir unser Rennsport-Modell und passen es an den Bob an", erläuterte Ex-Rodler Julian von Schleinitz, der derzeit Doktorand bei BMW Motorsport ist, die nächsten Schritte.

"Es ist schon Wahnsinn, wie nahe das der Realität kommt", sagte Friedrich und hofft auf erste Fahrten am Bildschirm in diesem Sommer. Vize-Weltmeister Lochner betonte: "Wir haben in Peking vielleicht nur 30 oder 40 Fahrten. Mit dem BMW-Simulator haben wir aber die Möglichkeit, die Bahn den ganzen Sommer fahren zu können und uns Kurvenlängen, Lenkpunkte und generell das Gefühl für Ein- und Ausfahrten anzueignen."

