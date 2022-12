Weltcup in Italien Schmid Fünfter im Riesenslalom - Odermatt siegt erneut

Für Schmid, den noch eine am vorigen Mittwoch im Training erlittene Schulterblessur beeinträchtigte, war es eineinhalb Monate vor der WM in Frankreich die vierte Top-8-Platzierung in dieser Saison. Am Morgen habe er sich noch müde gefühlt, sich dann aber selbst motiviert. "Ich habe es geschafft, dass ich mich sehr konzentrieren kann, meine Kräfte mobilisieren konnte und bin natürlich überglücklich, dass es so aufgegangen ist", sagte der Oberstdorfer, der im vorigen in Alta Badia als Dritter seinen bisher einzigen Podestplatz eingefahren hatte.