Bob-Weltcup in Winterberg Seriensieger Loch in Top-Form - Taubitz meldet sich zurück

"Diesmal haben die Jungs uns eine Top-Bahn hingestellt. Ich hätte nicht gedacht, dass es bei diesen Bedingungen so gut geht. Ich bin hier noch nie so gut gefahren. Ich hoffe, dass es hier die nächsten Jahre so bleibt", sagte Loch, der 2019 in Winterberg bei der WM seinen bislang letzten großen Titel gewonnen hatte. Johannes Ludwig, der in der vergangenen Saison in Winterberg den Weltcup gewann, wurde diesmal Sechster, bleibt aber hinter Loch Zweiter des Gesamtklassements.