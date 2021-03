Ski-Weltcup Dürr wird Slalom-Fünfte in Are - Vlhova wieder vorne

"Das ist die Genugtuung für alles, was man das ganze Jahr arbeitet und reinsteckt", sagte Dürr über ihren starken ersten Teil des Slalom-Doppels in Are. Im zweiten am Samstag wolle sie wieder attackieren. Genau wie die famos fahrende Vlhova, die im Gesamtweltcup nun 64 Punkte vor der Schweizerin Lara Gut-Behrami liegt und ihrem Ziel, der großen Kristallkugel, immer näher kommt.

Andrea Filser (+4,24) rutschte im zweiten Durchgang indes noch von Rang 19 auf 25 ab. Die dritte deutsche Starterin, Jessica Hilzinger, schied im Finale aus. Nach dem Stopp in Schweden steht kommende Woche dann das mehrtägige Saisonfinale in Lenzerheide (Schweiz) an.

