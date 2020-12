Weltcup in Engelberg Skispringen: Eisenbichler fehlt halber Meter aufs Podest

In Abwesenheit von Skiflug-Weltmeister Karl Geiger, der sich nach einem positiven Corona-Test zuhause in Quarantäne befindet, sieht Coach Horngacher trotzdem Verbesserungsbedarf. Man sei am Samstag "mit einem blauen Auge davongekommen", urteilte der Österreicher. Er forderte eine Leistungssteigerung für Sonntag (16.00 Uhr/ARD und Eurosport), wenn der letzte Wettkampf vor Weihnachten und damit auch vor der Tournee ansteht. Ob der symptomfreie Geiger zum Event um den Jahreswechsel wieder starten darf, ist noch ungeklärt.

Deutschland wartet seit 19 Jahren auf einen Tournee-Sieger, das Kunststück gelang seit Sven Hannawald 2002 nicht mehr. In diesem Jahr zählen Eisenbichler und - sofern er starten darf - Geiger zum engsten Favoritenkreis. Der Tagesvierte Eisenbichler sagte, man sei "teammäßig gut aufgestellt". Das Thema Tournee will er vorab aber nicht zu groß machen. "Immer die ewigen Fragen, wie sieht es bei der Tournee aus? Das werden wir dann sehen, wenn es losgeht", sagte Deutschlands Top-Athlet. Zunächst gilt es am Sonntag, die Siegesserie von Gelb-Träger Granerud zu beenden.

© dpa-infocom, dpa:201219-99-756031/4