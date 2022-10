Weltcup Start in Sölden: Shiffrin und Dreßen vor Ski-Saison im Fokus

Bei den Herren steht vor allem Rückkehrer Thomas Dreßen im Fokus. Nach einer komplizierten Knie-Operation und nur einem Wettkampf in den vergangenen zweieinhalb Jahren will der beste deutsche Abfahrer und Kitzbühel-Sieger von 2018 wieder angreifen. Über Slalom-Spezialist Linus Straßer, der vorigen Winter in Schladming triumphierte, sagt Ex-Skistar Felix Neureuther: "Wenn er sich in Sachen Konstanz noch weiter verbessert, wird er eine Bomben-Saison haben." Auch bei Schmid geht's um mehr Konstanz. Laut Neureuther ist der beste deutsche Riesentorläufer der Vorsaison aktuell in einer "wahnsinnig guten Verfassung".

Was sind die Highlights?

Am Matterhorn sollen die ersten Weltcup-Rennen über zwei Länder stattfinden. Wärme und Schneemangel könnten die Abfahrten der Herren von Zermatt (Schweiz) nach Cervinia (Italien) am 29. und 30. Oktober aber verhindern. Eine Woche später sind dort die Rennen der Damen angesetzt. Am 20. und 21. Januar sollen die berühmten Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel steigen. Es folgen unter anderem die WM in Courchevel und Méribel (Frankreich) vom 6. bis 19. Februar und das Weltcup-Finale in Soldeu (Andorra) vom 15. bis 19. März. Dazwischen geht es für die Herren - trotz Klimakrise - noch ein zweites Mal in diesem Winter nach Nordamerika.

Welche Rennen finden in Deutschland statt?

Drei der insgesamt 43 Herren-Weltcups werden in Garmisch-Partenkirchen ausgetragen. Am 4. Januar steht dort ein Nachtslalom an, am 28. Januar eine Abfahrt, am 29. Januar ein Riesenslalom. Die Damen fahren nicht auf deutschem Boden.