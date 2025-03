Weltgrößte Industrieschau Merz nicht da, aber schon Thema auf der Hannover Messe

Verbände: Reformwille darf nicht erlahmen

Das allein werde aber nicht reichen, warnte ZVEI-Chef Kegel. Darüber hinaus müsse die nächste Bundesregierung überfällige Strukturreformen angehen. "Anderenfalls droht, dass das Sondervermögen als Strohfeuer verpufft."

Nötig sei jetzt ein "großer Wurf", sagte der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Peter Leibinger: niedrigere Steuern, bezahlbare Energie für die Industrie und vor allem ein radikaler Abbau der ausufernden Bürokratie. Nur so lasse sich die Stimmung im Land drehen. Doch danach sehe aber leider nicht aus, sagte Bertram Kawlath vom Maschinen- und Anlagenbauerverband VDMA. "Der Reformeifer verblasst schon wieder, bevor er so richtig begonnen hat."

Für das laufende Jahr machen sich die Industrievertreter daher wenig Hoffnung auf Besserung. Von den in Aussicht gestellten Milliardeninvestitionen werde in diesem Jahr noch nicht viel in den Unternehmen ankommen, hieß es beim BDI. Die Industrieproduktion werde daher wohl erneut sinken, um 0,5 Prozent. "Das wäre der vierte Rückgang in Folge", so BDI-Chef Leibinger.

Künstliche Intelligenz hält Einzug

Rund 4000 Aussteller aus mehr als 60 Ländern zeigen bis Freitag ihre Neuheiten, darunter 260 aus dem diesjährigen Partnerland Kanada. Großen Raum nimmt erneut die Künstliche Intelligenz ein. Siemens zeigt seinen weiter entwickelte Industrial Copilot, mit dem sich Roboter per Sprache steuern lassen. Microsoft präsentiert einen KI-gestützten Assistent, der Abläufe in der Fabrikhalle optimieren soll. Zu sehen ist auch ein Roboter, der per KI Elektrobatterien zerlegt.

Einen Roboter etwas anderer Art traf Scholz bei seinem Rundgang. Als sich der Kanzler im Eishockey versuchte, musste er am "Robo Goalie", einem Roboter-Torwart, vorbei. Doch Scholz setzte den Puck mit einem beherzten Schlag einige Zentimeter links neben das Tor. Passend zu seinem sportlichen Einsatz bekam der Kanzler ein Trikot mit dem Aufdruck "Scholz 25" geschenkt.