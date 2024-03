Weltgrößtes Langlaufrennen Der Ironman der Skilangläufer: 100. Wasalauf in Schweden

Doch auch wenn der Fokus auf dem Sieger liegt, macht die Masse an Breitensportlern den Wasalauf aus. "Viele Hobbyläufer brauchen ewig, und es ist eine schöne Zeremonie, dass der Letzte von einem Fackelläufer ins Ziel begleitet und dort von den Zuschauern gefeiert wird", sagt Schlickenrieder. Man könne die Leistung derer, die doppelt und dreifach so lange unterwegs sind wie die Elite, nicht hoch genug einschätzen. "Das sind richtige Strapazen." Der Wasalauf bringe einen an die Grenzen - auch mental. Er nennt das Rennen "den Ironman der Langläufer" und ein "Once-in-a-lifetime-Erlebnis".

"Nie wieder!" - und dann doch

Dieses einmalige Erlebnis hat 2019 auch Carsten Albrecht aus Zingst an der Ostsee mitgemacht. Er sei im Harz aufgewachsen und habe dort das Langlaufen gelernt. Der Wasalauf sei immer ein Ziel für ihn gewesen. Mit 55 Jahren habe er sich gedacht: "Wenn ich das jetzt nicht mache, wird es nichts mehr", erzählt er. Dann habe er "wie wild" zu trainieren begonnen, mangels Schnee an der Ostsee auf Rollski. Nach 07:58:01 Stunden kam er ins Ziel. Sein erster Gedanke danach: "Nie wieder!" Doch dann ließ ihn das Wasa-Fieber nicht los. 2024 tritt er mit nun mit 60 Jahren zum fünften Mal an.

Auch Sven Kaltofen aus Sayda in Sachsen hatte schon als Jugendlicher den Wasalauf als Ziel vor Augen. Die älteren Vereinskollegen hätten davon geschwärmt. Im Jahr 2000 war er dann erstmals dabei. 2024 will der 46-Jährige zum 25. Mal die legendären 90 Kilometer bewältigen. 30 Wasaläufe will er insgesamt schaffen. Langweilig werde es nicht und wirklich nervös sei er auch nicht mehr. Es sei einfach immer wieder spannend zu sehen, wie er durchkomme. "Der Körper wird älter, das Material wird besser. Das sollte sich ausgleichen", sagt er amüsiert. Seine schnellste Zeit war 04:59:09 Stunden, er habe aber auch schon knapp über sieben Stunden gebraucht.