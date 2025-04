Welthandel: US-Regierung: Zoll-Ausnahme für Elektronik nur vorübergehend

Erst kurz zuvor hatte die US-Regierung Erleichterung geschaffen, indem sie bestimmte Elektronikprodukte von bereits angekündigten Sonderzöllen – auch gegen China – vorerst ausgenommen hatte. Von der Erleichterung profitiert neben anderen US-Unternehmen besonders Apple: Die weitaus meisten iPhones und andere Geräte des Konzerns werden in der Volksrepublik gebaut, auch wenn in den vergangenen Jahren die Produktion in Vietnam und Indien ausgebaut wurde.

Neue Zölle "wahrscheinlich in ein oder zwei Monaten"

Die betroffenen Produktgruppen seien lediglich von den sogenannten reziproken Zöllen ausgenommen worden, betonte der Minister nun. Tatsächlich würden sie jedoch bald unter neue sektorale Zölle im Bereich Halbleiter fallen. "Wir müssen diese Dinge in Amerika herstellen lassen", sagte Lutnick. "Wir können uns bei grundlegenden Dingen, die wir brauchen, nicht auf das Ausland verlassen." Deswegen werde US-Präsident Donald Trump in Kürze neue Zölle verkünden – "die wahrscheinlich in ein oder zwei Monaten kommen werden".