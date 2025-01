Weltkrebstag 4. Februar: Zahl der Krebstodesfälle bei Jüngeren deutlich gesunken

Prozentual am stärksten sank die Zahl der an Krebs Verstorbenen in der Gruppe der unter 40-Jährigen - und zwar um 32 Prozent. In der Altersgruppe von 40 bis 59 Jahren sank sie binnen zwei Jahrzehnten um 26 Prozent. Bei 60- bis 79-Jährigen ging sie um 6 Prozent zurück.