Weltkriegsgedenken in Torgau Ukraine-Botschafter fordert "Teilnahmeverbot" für Russland

"Offiziellen Vertretern des dafür verantwortlichen verbrecherischen Regimes kann an der Elbe nur auf eine Weise begegnet werden – mit Ausladung und Teilnahmeverbot", sagte Makeiev der Deutschen Presse-Agentur. "Sonst belohnt man Angriffskriege und verspottet den Friedensschwur als Farce."

Der russische Botschafter Sergej Netschajew will am Freitag in Torgau an den Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag des Aufeinandertreffens US-amerikanischer und sowjetischer Soldaten auf der zerstörten Elbebrücke am 25. April 1945 teilnehmen. Die Stadt Torgau als Veranstalter hat signalisiert, dass sie den Botschafter nicht daran hindern will.