Weltkriegsgedenken Kate kehrt nach Chemotherapie auf öffentliche Bühne zurück

Camilla hatte sich in den ersten Wochen nachdem erst Charles und dann auch Kate ihre Erkrankungen öffentlich gemacht hatten, als Anker der Stabilität erwiesen, indem sie zahlreiche Termine alleine wahrnahm und für die Erkrankten einsprang. Nun war sie es, die kürzertreten musste. Anlass zur Sorge gebe es aber nicht, betonte ein Palastsprecher. Sie wolle sich lediglich auskurieren und die Gefahr von Ansteckungen vermeiden.

William: Wohl schwierigstes Jahr meines Lebens

Kate hatte sich bereits am Vorabend bei einem Festakt der Royal British Legion in der Royal Albert Hall an der Seite Williams gezeigt. Der Prince of Wales hatte erst vor wenigen Tagen erstmals seine Gefühle aus den vergangenen zwölf Monaten offenbart, in denen erst sein Vater und dann seine Frau mit Krebs diagnostiziert worden waren. "Es war wahrscheinlich das schwierigste Jahr meines Lebens", sagte er.

Kate hatte sich während ihrer Erkrankung nach anfänglichem Schweigen mehrmals mit sehr persönlichen Botschaften an die Öffentlichkeit gewandt. Zuletzt hatte sie im September mit einem aufwendig produzierten Video, das sie mit William und ihren Kindern beim Spazierengehen zeigte, den Abschluss ihrer Chemotherapie verkündet. Sie kündigte auch eine schrittweise Rückkehr zu öffentlichen Aufgaben an.