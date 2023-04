Weltladen Cabanja „Mächtig fair“ heißt das Motto

Der jährliche Aktionstag steht unter dem Motto „Mächtig fair!“. Einmal mehr soll die Lage von Menschen in den Blickpunkt gerückt werden, die unter Ausbeutung und Menschenrechtsverletzungen zu leiden haben. Im Schaufenster kann man sich über das Thema informieren.

Neue Stadtschokolade

In der Fairen Woche vom 15. bis 29. September wird die Klimaerwärmung in den Fokus genommen. Das Motto lautet hier: „Fair. Und kein Grad mehr!“. Mit einem Stand wollen die Frauen beim EWS-Stromseminar auf ihr Engagement aufmerksam machen. Geplant ist auch eine Multimedia-Schau über Südafrika von Toni Judge und eine Beteiligung an der VHS-Veranstaltung „Kochen mit fairen Zutaten“ mit Christine Berger. Zeller Realschüler werden den Weltladen während ihrer Projekttage wieder besuchen.