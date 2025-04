Weltmeisterin Tina Rupprecht Lehrerin vor Box-Olymp: Historische Chance für "Tiny Tina"

Am Samstag winkt nun der größtmögliche Triumph: In einem historischen Vereinigungskampf hat die 32-Jährige die Chance, sich als unangefochtene Trägerin aller vier großen WM-Gürtel feiern zu lassen. "Das ist das absolute Maximum, das im Profiboxen möglich ist. Ich will den Sieg, ich will die Beste der Welt sein", sagt sie vor ihrem Titel-Duell im Atomgewicht der Deutschen Presse-Agentur. In der leichtesten Frauen-Klasse bis 46,2 Kilogramm tritt sie am Samstagabend (22.30 Uhr/MDR) in Potsdam - gegen die Japanerin Sumire Yamanaka an.

Rupprecht wie einst Max Schmeling

Noch nie hatte eine Boxerin oder ein Boxer aus Deutschland gleichzeitig die Titel von drei großen Verbänden gehalten, geschweige denn alle vier. Sie kann der "undisputed" Champion werden - ein Ritterschlag. Zuletzt verlieh ihr das angesehene Fachmagazin "The Ring" auch noch einen weiteren Gürtel - diese besondere Auszeichnung der amerikanischen "Box-Bibel" hatte vor Rupprecht nur ein Deutscher bekommen: Max Schmeling vor fast 100 Jahren.