Weltmeisterschaft Deutsches Team ohne Oberdorf und Hegering gegen Marokko

In den weiteren Spielen der Gruppe H trifft die DFB-Auswahl am 30. Juli in Sydney auf Kolumbien und am 3. August in Brisbane auf Südkorea. Voss-Tecklenburg hatte vor dem Auftaktmatch angedeutet, dass sie kein Risiko bei den zuletzt verletzten Spielerinnen eingehen werde mit Blick auf das weitere Turnier.