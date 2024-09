Der sympathische Rüde hat bereits in der Vergangenheit seine besonderen Qualitäten bei nationalen und internationalen Meisterschaften unter Beweis stellen können. Vor wenigen Tagen krönte er seine Erfolge nun mit dem vierten Platz in der Kategorie „Fährte“ bei der „Coupe du Monde“, der Weltmeisterschaft für französische Hütehunde in Straßburg.