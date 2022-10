Weltmeisterschaft in China Nur die Krönung fehlt: Tischtennis-Team verliert WM-Finale

China zum zehnten Mal in Serie Team-Weltmeister

Gegen China hat im Tischtennis allerdings schon seit Jahren niemand mehr eine Chance. In diesem Team ist selbst der Weltranglisten-Dritte Liang Jingkun nur Ersatz. So gewannen die Olympiasieger den WM-Titel zum zehnten Mal nacheinander. Die letzten Mannschafts-Weltmeister, die nicht aus China kamen, waren die Schweden in den Jahren 2000, 1993, 1991 und 1989.

In Deutschland hat der frühere Doppel-Weltmeister Roßkopf derweil geschafft, was kaum jemand in den vergangenen Jahren für möglich hielt: Eine Mannschaft aufzubauen, die auch ohne den Rekord-Europameister Timo Boll und den Olympia-Dritten Dimitrij Ovtcharov (beide Trainingsrückstand) zur Weltspitze gehört. Schon 2021 verteidigten die Deutschen ohne die beiden ihren EM-Titel. Doch selbst der damalige Führungsspieler Patrick Franziska war in Chengdu nach der Geburt seines ersten Kindes nicht dabei.

Boll "super stolz auf die Jungs"

Also formte Roßkopf ein Team, das neben der starken Entwicklung aller drei Spieler in den vergangenen Monaten vor allem vom Zusammenhalt lebt. Duda und Dang sind auch privat enge Freunde. Beide lebten bereits zusammen in einer WG und gewannen als Doppelpartner unter anderem das WTT-Turnier in Katar in diesem März. Bei Stumper ging alles noch schneller: 2021 wurde er Junioren-Europameister, 2022 verpflichtete ihn der deutsche Rekordmeister Borussia Düsseldorf. Bei dieser WM dann verdrängte er nach dem dritten Vorrunden-Spiel den deutlich erfahreneren Ricardo Walther (ASV Grünwettersbach).

"Wir können alle super stolz auf die Jungs sein. Finale ist natürlich Wahnsinn", sagte Rekord-Europameister Boll in einer Video-Botschaft. Bei den Olympischen Spielen 2024 will er aber selbst wieder dabei sein.