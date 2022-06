Weltmeisterschaft Unter neuem Trainer: Hockey-Damen wollen K.o.-Fluch beenden

"Wir haben uns vor allem vorgenommen, unsere K.o.-Spiele zu gewinnen", sagte Nationalspielerin Sonja Zimmermann vor dem Turnier, das für das DHB-Team am Samstag (16.30 Uhr/DAZN) in Amsterdam mit dem Spiel gegen Chile beginnt. "In den letzten Jahren hat das nämlich nicht so gut funktioniert", meinte die deutsche Spielführerin, die sich diese Aufgabe mit Nike Lorenz teilt.

Am eigenen Anspruch gescheitert

In der jüngeren Vergangenheit waren die deutschen Damen leistungsmäßig nicht zur Stelle, wenn es darauf ankam. Seit dem Gewinn der olympischen Bronzemedaille bei den Spielen 2016 in Rio gingen die Entscheidungsspiele bei Top-Events (eine WM und drei EM-Turniere) regelmäßig verloren. Zuletzt auch bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio. Dort gab es im Viertelfinale ein 0:3 gegen Argentinien. "Die WM-Elite ist eng beisammen, da kann man schon mal ein K.o.-Spiel verlieren, aber es kommt immer auf das Wie an", sagte Altenburg.