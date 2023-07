Weltstar "Wer möchte denn schon normal sein?" Ute Lemper wird 60

Sie würde sich selbst in allererster Linie als Musikerin beschreiben, sagt Lemper. "Mein Beruf ist meine Identität. Ich bin ein klassischer Mensch. Ich drücke mich aus in vielen Dimensionen und alles gehört

zusammen. Das sind alles meine Hirngespinste und meine Vorstellungskraft und meine Leidenschaften."

Auftritt bei "The Masked Dancer"

Bis heute steht "die Lemper" an vielen Tagen im Jahr auf Bühnen in den USA, in Deutschland und vielen anderen Ländern Europas. "Es gibt manche Zuschauer, die folgen mir schon durch die Jahrzehnte. Die Leute kommen mit mir durch 40 Jahre Geschichte wirklich, das finde ich ganz wunderbar, sind mir gefolgt durch so viele Repertoires und Abenteuer." In Deutschland war Lemper zuletzt auch in der ProSieben-Show "The Masked Dancer" zu sehen, schied als Glühwürmchen verkleidet aber als erste Prominente ihrer Staffel aus. "Es war eine unglaubliche Erfahrung", sagte sie danach.

Lebensmittelpunkt ist für Lemper aber seit den 90er Jahren New York. "Das ist eine Stadt der Immigranten und das finde ich so toll, dass wir alle unsere Geschichten haben. Und trotzdem sind wir alle New Yorker. In Paris war ich die Deutsche, in London war ich die Deutsche. Aber hier in New York sind wir alle anders und wir sind trotzdem New Yorker." Im Alltag der Millionenmetropole interessiere die Menschen auch überhaupt nicht, ob jemand prominent sei. "Der eine hat seine Company, der andere ist ein Anwalt, der andere hat seinen Supermarkt, der andere hat sein eigenes Business. Das beeindruckt die Leute gar nicht besonders, wenn hier jemand ein Künstler ist."

Ehe mit Musiker Todd Turkisher

Lemper ist in zweiter Ehe mit dem Musiker Todd Turkisher verheiratet und hat "vier kreative, verrückte, weltoffene, freiheitsliebende Kinder", genau wie sie selbst. "Wer möchte denn schon normal sein?", sagt Lemper. "Wenn du immer nur normal sein möchtest, kannst du nie herausfinden, wer du wirklich bist und dass du auch extraordinär sein kannst. Die Anpassung ist immer eine schlechte Dimension, eine schlechte Straße. Man soll sich nicht anpassen und nirgendwo hineinpassen. Denn es steckt viel Tieferes, Schöneres, Geheimnisvolleres in dir drin als eine Schablone es vorschlägt."



Es sei "wirklich ein reiches Leben" gewesen bisher, sagt Lemper - insbesondere dann, wenn sie es auf die Bühne schaffe: "Dieses Erlebnis, ein Mensch zu sein, und auch den Menschen eine Geschichte zu erzählen, musikalisch oder in Wort oder manchmal durch Stille oder durch Bewegung und dort einen Zauber zu kreieren. Darum geht es." Um die Zukunft mache sie sich deswegen auch "nicht so viel Gedanken".