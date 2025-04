Welttag des Buches Fantasie oder KI-Formel - Wer schreibt morgen unsere Bücher?

Ein paar Zeilen reichen schon aus, um die berühmt-berüchtigte Schreibblockade zu lösen, eine Kindergeschichte zu basteln oder einen Thriller-Plot in einem Rutsch zu entwerfen. Doch was auf den ersten Blick nach einem praktischen Helfer klingt, sorgt in der Literaturszene für Stirnrunzeln - und Widerstand.

Was passiert mit der Kreativität, wenn KI-Programme wie ChatGPT oder Claude statt Personen schreiben? Kann eine KI wirklich verstehen, was Kinder bewegt oder ein Buch unvergesslich macht? Experten und Autoren bezweifeln das - und warnen vor einem kulturellen Kurzschluss in der Literatur.