"Auf Anraten seines Arztes" und "krankheitsbedingt" würden die Auftritte verschoben werden, hieß es in der Mitteilung in den sozialen Medien. Ob Sting wie geplant am Benefizkonzert für die Betroffenen der verheerenden Brände in Südkalifornien am 30. Januar teilnehmen kann, blieb offen. Seine Tour "Sting 3.0" führt den ehemaligen Frontmann der Band "The Police" in diesem Jahr auch nach Deutschland, unter anderem in Berlin und München sind Konzerte geplant.