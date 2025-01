Weltwirtschaftsforum Ein Treffen der Weltelite - und der große Abwesende

Provoziert hat Trump zuletzt auch mit der Forderung, die übrigen Nato-Staaten müssten deutlich mehr Geld für Rüstung aufbringen - was höhere Staatsschulden verursachen und Zinsen in die Höhe treiben könnte. Die Angst: In vielen Staaten könnte die Inflation wieder angefacht werden.

Kommt Trump selbst zum WEF?

Der wiedergewählte US-Präsident ist eher ein Mann des Deals als der fein ausgehandelten Diplomatie - deshalb ist er durchaus ein Fan des Weltwirtschaftsforums. In seiner ersten Amtszeit (2017-2021) war Trump als erster amtierender US-Präsident beim Forum persönlich dabei. Am Donnerstag redet derder 78-Jährige wieder in Davos - doch er wird lediglich digital zugeschaltet. Das Forum liegt zu knapp an seiner Inauguration, nach der er direkt erste politische Entscheidungen in die Wege leiten will. Ob Trump-Berater Elon Musk nach Davos kommt, ist noch offen.

Wer spricht noch?

Laut WEF reisen rund 900 CEOs und 60 Staats- und Regierungschefs an. Eine weitere Schlüsselrolle soll wie in den vergangenen Jahren der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bekommen. Er ist schon am Dienstag dran - genau wie Bundeskanzler Olaf Scholz. Der SPD-Politiker ist nicht der einzige deutsche Kanzlerkandidat mit Redeslot: Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) steht am Mittwoch im Programm, Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz - angekündigt als deutscher Oppositionsführer im Bundestag - am Dienstagabend.