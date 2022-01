Wembach Acht Neuzugänge verstärken die Wembacher Wehr

Dem Bericht von Kommandant Christian Lais konnte man entnehmen, dass es in den vergangenen zwei Jahren acht Neuzugänge gab. Außerdem konnten mit Marco Ruf, Peter Seider, Christoph Rudiger, Tobias und Michael Schwanz fünf Personen, die bereits ausgebildet sind und die nun ihren Zweitdienst ausführen, gewonnen werden.

Es gab mit Felix Held und Albert Köpfer zwei Austritte. Kurt Dietsche beendete seinen aktiven Dienst und ist in die Altersabteilung übergetreten. Aktuell sind 29 Kameraden mit einem Durchschnittsalter von 35 Jahren in der Wembacher Feuerwehr aktiv. Die Altersmannschaft zählt sechs Mitglieder und die Jugendfeuerwehr sechs Jugendliche. Von den aktiven Feuerwehrleuten wurden in den zurückliegenden zwei Jahren 1037 Dienststunden sowie 51 Einsatzstunden erbracht.

Elf Feuerwehrleute schlossen ihre Lehrgänge erfolgreich ab: Truppmann Teil 1: Jonas Berger, Philipp Klingele, Daniel Dietsche und Niklas Noserke; Sprechfunker: Daniel Dietsche, Philipp Klingele und Niklas Noserke; Atemschutzgeräteträger: Philipp Klingele und Niklas Noserke. Am Gerätewartlehrgang in Bruchsal nahm Sascha Jakobi teil, am Truppführerlehrgang Sascha Jakobi, am Zugführerlehrgang Matthias Kiefer und Christian Lais und am Kommandantenlehrgang Christian Lais. Sascha Jakobi bestand das bronzene Leistungsabzeichen.

Als größte Beschaffungsmaßnahmen schlugen die neuen Feuerwehrhelme, die neue Einsatzbekleidung und neue Uniformen zu Buche.

Auf Grund der zunehmenden Trockenheit wurde auch ein Waldbrandset beschafft. Auch wurde ein Beschaffungsausschuss für ein neues Fahrzeug gebildet, das angeschafft werden sollte. Alles war fast schon in trockenen Tüchern, als der Fiskus zuschlug und somit keine finanziellen Mittel mehr vorhanden waren. Im Jahr 2020 wurde noch eine Satzungsänderung gemacht.

Die Handyalarmierung wurde verwirklicht, an der Impfaktion der Feuerwehren war man dabei, und im Gerätehaus wurde ein Bildschirm montiert, auf dem bei einem Einsatz die wichtigsten Infos gleich beim Betreten des Gerätehauses angezeigt werden.

Bürgermeister Christian Rüscher konnte Jonas Berger, Philip Klingele, Niklas Noserke und Daniel Dietsche befördern. Zum Oberfeuerwehrmann wurde Tim Hölzle und zum Löschmeister Sascha Jakobi befördert.

Die Ehrungen und Verabschiedungen sollen zu einem späteren Zeitpunkt in einem festlichen Rahmen vollzogen werden.

Bürgermeister Christian Rüscher bedankte sich für die geleistete Arbeit der Feuerwehr sowie für die sehr gute Jugendarbeit. Dann ging er kurz auf die beiden zurückliegenden Jahre ein. Die Corona-Pandemie habe auch die Gemeinde Wembach stark beschäftigt. Die Gemeinde musste alle Ausgaben reduzieren. So sollte ein neues Feuerwehrfahrzeug angeschafft werden, was allerdings aufgrund der angespannten Lage nicht möglich war.