Wembach/Atzenbach: Hella trennt sich von Wisag

Schlaue Lichter

Derzeit befindet sich das Produktportfolio von Hella Innenleuchten-Systeme, dem europäischen Kompetenzzentrum von Forvia Hella für Innenbeleuchtung, in einer Übergangsphase: So wird sich dessen Produktportfolio künftig vor allem auf die Entwicklung und Fertigung komplexer und hochwertiger Ambiente-Beleuchtungssysteme ausrichten, teilt Daniel Morfeld, Pressesprecher bei Forvia Hella mit. Zu den Produkten, die verstärkt produziert werden, zählen laut Morfeld beispielsweise sogenannte „Smart Lights“: Das sind innovative Innenlichttechnologien, welche die Kommunikation zwischen Insassen und Fahrzeug unterstützen – etwa durch türkis aufleuchtende Lichtleisten bei eingehenden Anrufen. Diese „Smart Lights“ sind 2023 am Standort Wembach erstmalig angelaufen, weitere Anläufe seien vor allem in 2024 und 2025 geplant. Die Fertigung sehr einfacher Innenleuchten, beispielsweise von Standard-Kleinleuchten und Leseleuchten, werde in dem Zuge dagegen sukzessive an Standorte im osteuropäischen Netzwerk verlagert, da diese langfristig an den Standorten von Hella Innenleuchten-Systeme nicht mehr profitabel zu fertigen seien, so Morfeld weiter.

Zusammenarbeit beendet

Aufgrund dieser Veränderungen im Produktmix würden auch einzelne Tätigkeiten entfallen, für die Hella Innenleuchten-Systeme derzeit die Firma Wisag als Dienstleister beauftragt hat. Dies umfasse insbesondere die Endmontage sowie die 100-Prozent-End-Kontrolle für bestimmte Produkt. Beides erfolgte bisher nicht an den unternehmenseigenen Standorten, sondern auch räumlich ausgelagert an einem Standort der Firma Wisag in der Region. Hierfür beschäftigt die Firma Wisag derzeit rund 45 Mitarbeiter, informiert Morfeld. Da sich die Umfänge für diese Dienstleistungen bereits in kurzer Zeit deutlich reduzieren werden, werde die Zusammenarbeit mit der Firma Wisag mit Wirkung zum Ende des Jahres eingestellt.